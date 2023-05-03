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В ​​Кюрдамире грузовик столкнулся с микроавтобусом, трое погибших (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 3 мая 2023 15:36 (UTC +04:00)
В ​​Кюрдамире грузовик столкнулся с микроавтобусом, трое погибших (ВИДЕО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - На дороге Баку-Газах произошло тяжелое ДТП.

Об этом Trend сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

Как сообщается, ДТП произошло сегодня около 13:05 на 174-м километре автодороги Баку-Газах-Грузия, на территории села Сыгырлы Кюрдамирского района.

Микроавтобус марки "Mercedes" с государственным регистрационным знаком 90-ZD-493 столкнулся со следовавшим в том же направлении грузовиком марки "КамАЗ" с государственным регистрационным знаком 66-BH-162. В результате ДТП погибли 3 пассажира "Mercedes", еще трое пострадали.

По данному факту проводится расследование.

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