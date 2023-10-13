Необходимо следовать инструкциям и не заходить на незнакомые участки в освобожденных районах - Хафиз Сафиханов

БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории села Ашагы Вейселли Физулинского района произошел взрыв на неразминированном участке. По предварительным данным, в результате разрыва противотанковой мины погиб один человек, еще один получил ранения.

Минная проблема остается одной из самых актуальных для Азербайджана.

В связи с этим, председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов сказал в пятницу Trend, что большая часть освобожденных земель подверглась воздействию мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Часто взрывы мин происходят на освобожденных землях Азербайджана. И это прискорбно. Закопанные мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут оставаться активными в течение длительного времени после окончания конфликта и представлять опасность для мирных жителей.

Азербайджан сразу после окончания войны начал очищать эти территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов и мобилизовал для этого все свои ресурсы. Карты мин, предоставленные Арменией, неверны. Тем не менее, на освобожденных землях проводится большой объем работ", - отметил он.

Х.Сафиханов подчеркнул, что отчасти от минной беды, "унаследованной" от армян, можно спастись с помощью просвещения.

"Люди не должны входить в опасные и незнакомые места, прикасаться к неизвестным предметам. Граждане должны строго соблюдать инструкции по минной безопасности. Это проблема, от которой страдают и общество, и государство", - добавил он.

Отметим, что с 10 ноября 2020 года по 13 октября 2023 года в результате минного террора Армении против азербайджанского народа на территории Карабаха и Восточного Зангезура произошло 192 минных инцидента, жертвами разрыва мин стали 333 азербайджанца.