В Баку обрушился потолок дома для церемоний, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обрушении потолка в доме для церемоний на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили Trend в МЧС, на территорию немедленно были направлены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.

На месте выяснилось, что обрушился потолок 1-го этажа двухэтажного дома для церемоний.

В результате инцидента три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Силы МЧС приняли соответствующие меры безопасности.

Проводится расследование инцидента.

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