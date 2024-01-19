В Баку обрушился потолок дома для церемоний, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обрушении потолка в доме для церемоний на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе города Баку.
Как сообщили Trend в МЧС, на территорию немедленно были направлены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.
На месте выяснилось, что обрушился потолок 1-го этажа двухэтажного дома для церемоний.
В результате инцидента три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Силы МЧС приняли соответствующие меры безопасности.
Проводится расследование инцидента.
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