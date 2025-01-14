В Сумгайыте обнаружены оружие и боеприпасы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В поселке Джорат города Сумгайыт, были обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место происшествия была привлечена мобильная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

"После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов, при осмотре места происшествия обнаружено и изъято оружие и боеприпасы - ручная граната Ф-1, ручная граната РГД-5, запал УЗРГМ, автомат АК-74 7,62-мм, магазин для патронов автомата АК-74 и 28 пуль калибра 7,62 миллиметра.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории специалистами МЧС.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от него обнаружено не было",- говорится в сообщении ведомства.

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