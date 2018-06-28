Захарова: Решение нагорно-карабахского конфликта - одна из наиболее актуальных тем для России (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта - одна из наиболее актуальных тем для России.

Об этом сказала в четверг на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Официальная точка зрения России не претерпела никаких изменений. Мы работаем с двумя сторонами именно для достижения результата. Для нас эта тема является одной из наиболее актуальных в международной повестке. Поэтому достижение урегулирования на основе закрепленных соглашений и согласованных позиций между двумя странами и взаимное уважение, безусловно, отвечают нашим интересам. Базовые подходы России как государства к проблематике не меняются. Мы действительно считаем, что конфронтационная риторика ведет только к продолжению конфронтации», - сказала Захарова.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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