Хафиз Пашаев: Азербайджан особо ценит позицию Таджикистана по нагорно-карабахскому конфликту

БАКУ /Trend/ - Азербайджан особо ценит позицию Таджикистана по нагорно-карабахскому конфликту, сказал в субботу ректор университета ADA Хафиз Пашаев во время выступления в рамках серии лекций под названием "Global Perspective Lecture Series" в университете ADA с участием Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который находится с визитом в Азербайджане.

«Мы особо ценим позицию Таджикистана по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал он.

Пашаев отметил, что Таджикистан и Азербайджан - дружественные страны с развивающимися бизнес-отношениями и гуманитарными контактами. Скромный вклад в это дело внёс и университет ADA, добавил он.

«Между ADA и МИД Таджикистана подписан меморандум о сотрудничестве, и первый студент из Таджикистана уже получил стипендию в университете. Надеемся, что подписанные вчера документы приведут к осуществлению новых проектов в сферах транспорта и экономики», - сказал Пашаев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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