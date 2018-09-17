За последние дни армянская сторона потеряла 4-5 военнослужащих – минобороны

17 сентября 2018 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние дни армянская сторона потеряла 4-5 военнослужащих, сообщили в понедельник Trend в минобороны Азербайджана.

Было отмечено, что информация, распространяемая армянской стороной о том, что ВС Армении якобы убиты трое азербайджанских военнослужащих, не соответствует действительности.

«Это дезинформация, которая тиражируется для внутренней аудитории с целью сокрытия своих потерь», - сказали в минобороны.

Также было отмечено, что в отличие от азербайджанской стороны, в последние дни армянская сторона потеряла 4-5 военнослужащих, однако всячески скрывает это от общественности.

«Что касается раненого армянского гражданского лица, то минобороны Азербайджана заявляет, что подразделения азербайджанской армии не обстреливают мирное население и населенные пункты», - подчеркнули в структуре.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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