БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона распространила обращение в связи с 27-й годовщиной оккупации Шуши армянскими вооруженными силами, сообщает в среду Trend.

Комментируя обращение, зампред Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» профессор Эльчин Ахмедов сказал, что за счет захвата исторических азербайджанских земель в течении последних 200 лет, армяне, в целях воплощения выдуманной идеи «великая Армения», в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953, 1988-1993 годах совершили такие преступления против азербайджанского народа как геноцид, террор, депортация и этническая чистка. «Во второй половине 80-х годов ХХ века Армения вновь выдвинула территориальные претензии в отношении Нагорно-карабахского региона, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана. В 1988-1992 годах армянские вооруженные силы оккупировали свыше 30 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, где проживали азербайджанцы. Произошедший на глазах у всего мира 26 февраля 1992 года Ходжалинский геноцид, отличающийся своей жестокостью и беспощадностью, стал самой кровавой и незабываемой страницей этой захватнической политики», - отметил Ахмедов.

Зампред объединения отметил, что в конце ХХ века в результате агрессии Армении, добившейся создания моноэтнического государства, в 1992-1993 годах были оккупированы Нагорно-карабахский регион Азербайджана и находящиеся за его пределами Лачинский, Кельбаджарский, Агдамский, Физулинский, Джабраильский, Губадлинский и Зангиланский районы, и сегодня свыше 20 процентов азербайджанской территории находится под оккупацией армянских вооруженных сил: «Все эти территории подверглись этнической чистке со стороны Армении. В результате военной оккупации Армении более одного миллиона азербайджанцев были изгнаны с родных земель, став вынужденными переселенцами. Как и во все времена, эта захватническая политика Армении сопровождалась массовыми убийствами, в результате чего погибло 20 тысяч азербайджанцев, а 50 тысяч человек, получив различные ранения, стали инвалидами».

Ахмедов напомнил, что в результате военной оккупации армянских вооруженных сил 27 лет назад – 8 мая 1992 года были оккупированы и разрушены город Шуша - исторический и культурный центр Азербайджана и 30 сел района, погибли 195 мирных жителей, 165 были ранены и пропали без вести, о судьбе 58 человек ничего не известно. В результате свыше 24 тысяч человек населения Шушинского района, став вынужденными переселенцами, проживают в 58 районах Азербайджана.

Зампред объединения добавил, что армяне разрушили более 170 жилых зданий в Шуше, считающихся памятниками архитектуры, и до 160 памятников культуры и истории, были осквернены святилища и мечети, уничтожено множество уникальных образцов рукописей: «В 1988-1993 годах в результате военной оккупации армянскими вооруженными силами были полностью уничтожены исторические, архитектурные и религиозные памятники Азербайджана, в частности, более 600 исторических и архитектурных памятников, в том числе 144 – святилищ, 67 – мечетей. Кроме того, были уничтожены 22 музея, в которых хранились 40 тысяч экспонатов, 4,6 миллиона книг и ценных исторических рукописей, хранящихся в 927 библиотеках, в том числе, из музеев были украдены ценные образцы, относящиеся к историческому наследию Азербайджана, которые были вывезены и проданы на различных аукционах».

Ахмедов подчеркнул, что в 27-ую годовщину оккупации Шуши армянскими вооруженными силами, свыше 80 тысяч азербайджанцев Нагорно-карабахского региона Азербайджана, в том числе, более 34 тысяч азербайджанцев Шушинского района призывают мировое сообщество поддержать справедливую позицию Азербайджана, чтобы продолжающимся сегодня захватническим действиям, совершаемым против азербайджанского народа, была дана объективная политическая и правовая оценка: «Мы призываем мировую общественность и международные организации, чтобы был положен конец целенаправленному разрушению, разграблению и присвоению исторических, архитектурных и религиозных памятников Азербайджана, и прекращена эта оккупация. Мы требуем от всех международных организаций, являющихся носителями идей гуманизма, принять действенные меры для разоблачения захватнической политики Армении. Кроме того, чтобы был услышан справедливый голос более одного миллиона человек, ставших жертвами армянской агрессии, и в целях восстановления их нарушенных прав преступные деяния армян должны стать объектом осуждения на международном уровне. Считаем, что справедливое решение конфликта возможно после вывода армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий, возвращения в родные дома более 80 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Нагорно-карабахского региона Азербайджана в результате оккупации. Мы верим в то, что армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха вновь смогут мирно сосуществовать в рамках территориальной целостности и границ Азербайджанского государства. Только в этом случае в регионе может быть установлен устойчивый и справедливый мир».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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