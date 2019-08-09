МИД Азербайджана принял решение по поводу трех граждан Украины, совершивших незаконный визит в Нагорный Карабах

БАКУ/Trend/ - Граждане Украины член правления Украинской федерации национальной танцевальной лиги Геннадий Хавкин, а также еще два члена федерации Игорь Яременко и Тимофей Черненко обратились с официальным письмом в МИД Азербайджана и попросили не вносить их имена в "Список иностранцев, совершивших незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана", передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, президент федерации Марина Курбаналиева и вышеупомянутые лица выразили сожаление по поводу визита, отметив, что уважают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, в рамках признанных на международном уровне границ, а также, что совершили визит в оккупированные Арменией территории Азербайджана ненамеренно. Они заверили, что в дальнейшем воздержатся от подобных визитов на оккупированные территории.

Обращение Геннадия Хавкина, Игоря Яременко и Тимофея Черненко было рассмотрено в надлежащем порядке, в итоге было принято решение не вносить их имена в "Список иностранцев, совершивших незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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