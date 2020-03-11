Посол Франции прокомментировал напряженную обстановку на границе Азербайджана с Арменией

БАКУ/Trend/ - Франция поддерживает продолжение переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сказал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, комментируя напряженность на линии фронта, сообщает в среду Trend.

«Франция надеется, что в 2020 году эти переговоры будут успешно продолжены, и между сторонами не будет как-либо напряженности».

В 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)