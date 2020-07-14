Армяне вновь обстреляли село Дондар Гушчу Товузского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении вновь обстреляли село Дондар Гушчу Товузского района из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок.

Как сообщил Trend начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы, обстрел велся по жилому дому, который пришел в непригодное состояние. Жители села не пострадали.