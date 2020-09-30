Армения, как и 30 лет назад, берет на прицел мирных жителей - минобороны Турции

БАКУ /Trend/ - Армения, которая оккупировала азербайджанские земли, совершила геноцид в Ходжалы, сегодня на глазах у всего мира вновь берет на прицел мирных жителей.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении минобороны Турции в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

"Совершившая геноцид в Ходжалы Армения, совершив убийства в том числе женщин, детей и стариков, оккупировавшая азербайджанские земли, сегодня на глазах у всего мира вновь берет на прицел ни в чем не повинных мирных жителей. Как 30 лет назад, Армения и сегодня выступает врагом мира и стабильности", - говорится в заявлении.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гарвенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, стратегически важные высоты взяты под контроль.

Согласно информации министерства обороны, в результате военной операции Вооруженных сил Азербайджана в Геранбойском направлении фронта освобождена вершина Муровдаг горной системы Муров.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)