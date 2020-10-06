Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО)

Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 2020 13:38 (UTC+04:00)
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу дал интервью телеканалу CNN Türk о сохраняющейся напряженности в Нагорном Карабахе.

В интервью Р.Хафизоглу отметил, что в ответ на атаки Армении на гражданские объекты 27 сентября Азербайджан начал контрнаступательную операцию.

Trend представляют вниманию читателей это интервью.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Image
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Image
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Image
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Image
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Image
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Image
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Image
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО)
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО)
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