Хикмет Гаджиев: Ракетные удары со стороны Армении подтвердили агрессивный характер военной доктрины этой страны

БАКУ /Trend/ - Ракетные удары, наносимые Арменией, подтвердили агрессивный характер военной доктрины этой страны.

Об этом, как сообщает в среду Trend, отмечает на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«До обострения ситуации на линии соприкосновения войск Армения открыто угрожала ракетными ударами по энергетической инфраструктуре Азербайджана, в частности по Мингячевирскому водохранилищу. Недавние ракетные удары Армении подтвердили столь агрессивный характер военной доктрины этой страны», - пишет он.

6 октября 2020 года около 21:00 по приказу военно-политического руководства Армении вооруженные силы страны-оккупанта, нацелившись на крупнейший стратегический проект в регионе, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который занимает важное место в обеспечении энергетической безопасности Европы, попытались нанести ракетные удары по участку нефтепровода, проходящему через территорию Евлахского района. Однако в результате решительных мер азербайджанской армии эта террористическая попытка была предотвращена.

(Автор: Наргиз Садыхова)