МЧС Азербайджана: В результате армянских обстрелов сгорел 21 дом, 20 хозяйств и другая гражданская инфраструктура (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начиная с 27 сентября, вооруженные силы Армении осуществляют широкомасштабные провокации, обстреливая тяжелой артиллерией ракетами гражданские объекты, в том числе индивидуальные и многоквартирные дома, хозяйства в густонаселенных городах и селах Азербайджана, расположенных за пределами зоны боевых действий, что приводит к разрушениям и пожарам, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт МЧС.

Всего с тех пор силы МЧС были задействованы в борьбе с пожарами 21 индивидуального дома, двух квартир, 20 хозяйства, двух торговых и одного инфраструктурного объекта, а также в 10 инцидентах с пожарами на территориях кладбищ, в камышовых и других зарослях, и в Акгёльском национальном парке. Следует отметить, что в ряде случаев меры по пожаротушению были невозможны вследствие интенсивного обстрела со стороны армянских войск.

Кроме того, из-под завалов домов, разрушенных ракетным обстрелом противника, были извлечены и переданы по назначению 9 пострадавших человек и тела двух лиц..

Отметим, что с целью подготовки населения к возможным чрезвычайным ситуациям, МЧС регулярно проводит просветительские мероприятия с разъяснением правил поведения в ЧС.

Благодаря просветительской работе, проводимой в общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях, медицинских, промышленных, туристических и других учреждениях, а также посредством СМИ и социальных сетей, обеспечивается формирование соответствующих поведенческих навыков, связанных с чрезвычайными ситуациями.

Также в целях подготовки и просвещения населения в области гражданской обороны министерство организует курсы и тренинги по гражданской обороне, проводит комплексные учения по ГО, просветительские и другие мероприятия по обеспечению безопасности людей, проживающих в населенных пунктах прифронтовой зоны.

Напомним, что МЧС работает в усиленном режиме, и в связи с какой-либо чрезвычайной ситуацией доступна услуга "горячей линии - 112".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)