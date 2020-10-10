Уничтожена точными ударами тяжелая артиллерия армянских ВС, выдвинутая на огневые точки с целью нарушить режим прекращения огня (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Уничтожена точными ударами тяжелая артиллерия армянских ВС, выдвинутая на огневые точки с целью нарушить режим прекращения огня, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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Уничтожена точными ударами тяжелая артиллерия армянских ВС, выдвинутая на огневые точки с целью нарушить режим прекращения огня (ВИДЕО)
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