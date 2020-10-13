Армения вербует наемников для войны в Нагорном Карабахе

В военном конфликте Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе задействованы боевики, имеющие армянские корни, но обладающие гражданством США, Франции и даже России. Большую роль в привлечении наемников играют диаспоры и структуры, замаскированные под общественные организации. Они привлекают «добровольцев»-иностранцев армянского происхождения. Однако участников конфликта с российскими паспортами по возвращении ждет уголовная ответственность за участие в незаконном вооруженном формировании.

Тема привлечения наемников крайне беспокоит международных посредников в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прямо заявил о привлечении к конфликту в том числе курдских экстремистских группировок. Приток «добровольческих» отрядов в Карабах уже привлек внимание российских СМИ, которые выяснили: в большинстве в Карабахе задействованы боевики, имеющие армянские корни, но обладающие гражданством США, Франции и даже России.

Вербовщики также не играют в конфиденциальность. Общественная организация VoMA Center декларирует своей целью создание «подготовленного тыла» и «резервной армии» для борьбы с «врагами Армении». «Союзник нам наша армия и мы, как подготовленный резерв из Армении и спюрка [диаспоры]», — отмечается на ее сайте.