Армения подобна «троянскому коню» внутри ОДКБ– правительство Турции

БАКУ /Trend/ - Армению нужно исключить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как ее действия в первую очередь представляют угрозу для этой организации.

Об этом сказали Trend во вторник в правительстве Турции.

Было отмечено, что действия Армении непосредственно противоречат Уставу ОДКБ (глава вторая, статья 3), в котором говорится, что целями этой организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности.

"Все шаги Армении направлены на дестабилизацию в регионе, о чем прекрасно знает и мировое сообщество", - сказали в правительстве Турции.

Кроме того, как было отмечено, Ереван грубо нарушает статью 4 главы второй Устава организации, где говорится: «В своей деятельности Организация сотрудничает с государствами, не являющимися членами Организации, поддерживает отношения с международными межправительственными организациями, действующими в сфере безопасности. Организация содействует формированию справедливого, демократического миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права». Таким образом, как сказали в правительстве Турции, международное право на стороне Азербайджана.

Также было отмечено, что в статье 8 главы третьей Устава четко сказано, что государства–члены принимают меры для создания и функционирования в рамках Организации системы реагирования на кризисные ситуации, угрожающие безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету государств-членов.

«Так как военные операции ведутся исключительно на территории Азербайджана, Армения не имеет права обращаться к ОДКБ для вмешательства этой структуры в конфликт», - сказали в правительстве Турции.

В правительстве Турции не исключили, что Армения подобна «троянскому коню» внутри ОДКБ и преследует в столь важной структуре интересы Запада.