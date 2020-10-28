В Люксембурге прошла акция протеста против армянского террора

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы, живущие в Люксембурге, провели санкционированную акцию на центральной площади города - Place d'Armes, сообщает Trend в среду со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Участники акции осудили акты вандализма, совершенные оккупационной армянской армией в городе Гянджа и других населенных пунктах Азербайджана, гибель гражданских лиц, в том числе женщин и малолетних детей, разрушение гражданских объектов.

На мероприятии, проведенном по инициативе азербайджанской общины в Люксембурге, было отмечено, что обстрел из тяжелой артиллерии городов Гянджа и Мингячевир, Тертерского, Геранбойского, Бардинского, Евлахского, Агдамского и других азербайджанских районов является продолжением агрессорской политики Армении против Азербайджана. Участники акции призвали международную общественность услышать справедливый голос Азербайджана и не оставаться безучастными к совершенным Арменией актам вандализма.

Жителям города были розданы буклеты, информирующие о нагорно-карабахском конфликте и армянской агрессии. На различных языках звучали лозунги “Карабах – это Азербайджан!”, “Помолись за Гянджу!”, “Гянджа – не фронтовая зона!”, “Остановите убийство детей!”, “Остановите армянский терроризм!”, “Армения, соблюдай резолюции ООН!”.