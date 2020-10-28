Армяне надеются, что обстрелы городов заставят азербайджанское руководство прекратить войну - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - ВС Армении продолжают обстрел мирных сел и городов Азербайджана. В результате сегодняшнего обстрела кассетными бомбами районного центра Азербайджана - города Барды, число погибших достигло 21, ранено около 70 человек.

Известный российский эксперт, публицист и общественный деятель Дмитрий Верхотуров выразил Trend свое мнение по данному вопросу.

"Война вообще ведется всеми доступными средствами. Армяне терпят поражение и оттого хватаются за надежду, что обстрелы городов заставят азербайджанское руководство прекратить войну. Единственный возможный ответ на это - усилить наступление и разгромить их как можно быстрее", - сказал он.

По словам российского эксперта, Армения в вопросе нагорного-карабахаского конфликта, в контексте сотрудничества с ОДКБ, ни на что рассчитывать не может.

"Россия прямо заявила, что Нагорный Карабах - это не зона ответственности ОДКБ. Армения же, помогая за счет своих ресурсов незаконному режиму, созданному на оккупированных территориях Азербайджана, ведет очень рискованную игру, втягивая ОДКБ в этот конфликт, если не официально, то явочным порядком. Тем самым она нарушает свои обязательства", - добавил Верхотуров.

(Автор: Джани Бабаева.)