На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили вопросы продажи оружия Армении (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», азербайджанские и российские эксперты поговорили о том, кому выгодно продавать оружие Армении и на каких условиях это происходит.
В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, руководитель Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, военный эксперт, правовед-процессуалист Олег Кузнецов и военный эксперт - полковник в отставке Шаир Рамалданов.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили вопросы продажи оружия Армении (ФОТО/ВИДЕО)
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