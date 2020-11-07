ВС Армении понесли потери на Агдамском направлении фронта - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделениям вооруженных сил Армении был нанесен серьезный урон.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, противник понёс потери и оставил свои позиции в результате нанесения артиллерийских ударов по минометной батарее на оборонительном участке 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии в этом направлении.

Автобус с армянскими добровольцами, прибывающими сюда с целью усиления полка, попал в аварию. Стало известно, что в результате аварии пострадали до 30 резервистов, призванных из запаса.

В результате обстрела 4-го реактивного дивизиона 62-й артиллерийской бригады была выведена из строя РСЗО БМ-21 «Град», среди личного состава имеются убитые и раненые.