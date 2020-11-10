БАКУ /Trend/ - Ливанские правозащитники требуют от мирового сообщества осуждать оккупантов азербайджанских территорий.

Об этом сказал Trend известный ливанский адвокат, эксперт по внешней политике и международному праву, член правления Международной ассоциации правозащитников Тарег Шандеб.



Он отметил, что подписание соглашения о капитуляции армянской стороны является очень важным и знаменательным событием.

«Армяне совершили военные преступления и преступления против человечности, против азербайджанского народа, поэтому правосудие должно привлечь к ответственности преступников и выплатить компенсацию жертвам», - сказал он.

По словам Шандеб, наемники, прибывшие из ряда стран, чтобы сражаться в рядах армян против азербайджанского народа также должны быть привлечены к ответственности перед Азербайджаном за преступления, совершенные ими в ходе боевых действий на стороне оккупационных сил.

По словам Шандеб, превращение мечетей в Нагорном Карабахе в загоны для животных и демографические изменения являются серьезными международными преступлениями, караемыми международным и местным законодательством.

«Победа Азербайджана еще раз доказывает военную и политическую мощь Баку», - сказал он.