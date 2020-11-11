Генпрокурор Азербайджана представил Amnesty İnternational факты армянского террора

БАКУ /Trend/ - Региональный директор одной из ведущих мировых правозащитных организаций "Amnesty International" по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс пятого ноября направила Генеральному прокурору Азербайджана официальное письмо.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, Мари Стразерс поблагодарила генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева за его письмо от пятого октября, в котором была выражена обеспокоенность тем фактом, что в отчете Amnesty International "Армения / Азербайджан: гражданское население должно быть защищено от использования запрещенных кассетных бомб" не полностью охватываются преступления, совершенные вооруженными силами Армении, а также выразила признательность за то, что Генпрокурор Азербайджана пристально следит за деятельностью организации.

В то же время в письме регионального директора было отмечено, что организацией "Amnesty İnternational" был зафиксирован факт обстрела в разное время гражданских лиц города Гянджа из баллистических ракет и РСЗО, а также Бардинского района с использованием запрещенных кассетных боеприпасов.

Мари Стразерс подчеркнула, что Amnesty International, прилагая все усилия для обеспечения беспристрастного наблюдения за вооруженным конфликтом, призывает все заинтересованные стороны полностью соблюдать нормы международного гуманитарного права и защищать гражданское население.

Направив девятого ноября организации Amnesty İnternational очередное письмо, генеральный прокурор довел до сведения Сари Стразерс факты преступлений, совершенных армянской стороной по ходу нагорно-карабахского конфликта после пятого октября.

Таким образом, проинформировав организацию о том, что военно-политическое руководство и организации диаспоры Армении приглашали граждан зарубежных стран армянского происхождения, называющих себя "добровольцами", принять участие в боевых действиях на территории Азербайджана и финансировали их, по данным фактам в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям, генпрокурор приложил к письму именной список этих наемников.

Также до сведения организации было доведено, что баллистические ракеты "Scud" и реактивные системы залпового огня "Смерч", помимо поля боя, также использовались против гражданских лиц, эти факты были зафиксированы Human Rights Watch, Amnesty International и оценены как "жестокие и уму непостижимые".

Так, второй по величине город Азербайджана - Гянджа, с населением более полумиллиона человек и расположенный более чем в 100 км от зоны конфликта, был обстрелян из ракетного комплекса "Scud" ночью 5, 8, 11 и 17 октября, в результате чего были убиты 26, ранены 143 человека.

Мари Стразерс была проинформирована о том, что в результате обстрела вооруженными силами Армении с применением реактивных систем залпового огня "Смерч" 30-тысячного города Барда, расположенного за пределами зоны конфликта, 27 и 28 октября были убиты 26 человек, ранения получили 90 человек, включая волонтера Общества Красного полумесяца.

Было подчеркнуто, что в результате гибели седьмого ноября 16-летнего Шахмали Рагимова по причине очередного обстрела Бардинского района, число убитых мирных жителей достигло 93.

Было отмечено, что Армения в целом пять раз применила, как на поле боя, так и во время обстрела Тетерского, Агджабединского и Геранбойского районов, находящихся за пределами зоны конфликта, запрещенные и чрезвычайно опасные фосфорные бомбы.

Было особо подчеркнуто, что азербайджанская армия никогда не обстреливала гражданское население.

Генеральный прокурор предоставил подробные фотографии и видеозаписи по факту вышеприведенных преступлений и попросил включить эти факты в будущие заявления и отчеты Amnesty International.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)