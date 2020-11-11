На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты поговорили о значимости освобождения города Шуша (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», азербайджанские и российские эксперты поговорили о значимости освобождения города Шуша Азербайджана от армянской оккупации.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин, заместитель генерального директора агентства Trend Гюльнара Мамедзаде и политолог Ильгар Велизаде.

(Редактор: Наталья Кочнева)