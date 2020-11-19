Через пять дней после начала контрнаступательной операции Азербайджана в рядах армянских ВС было 1500 дезертиров

БАКУ /Trend/ - Уже через пять дней после начала контрнаступательной операции Азербайджана, в рядах армянских ВС насчитывалось уже 1500 дезертиров, сообщил бывший глава Генштаба ВС Армении, бывший начальник контрольной службы Минобороны генерал-полковник Мовсес Акопян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Желающие дезертировать, были заблокированы нами в Карабахе, чтобы не иметь возможности вернуться в Армению и не сеять панику», - сообщил Акопян.

(Редактор: Наталья Кочнева)