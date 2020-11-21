В UNEC обсуждался вопрос экономического влияния освобождения Карабаха на Тюркский мир (ФОТО)

В UNEC состоялось очередное мероприятие в рамках «Дискуссии о Карабахе».

В мероприятии, посвященном теме «Экономическое влияние освобождения Карабаха на Тюркский мир», выступили ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, заместитель министра экономики Севиндж Гасанова, депутат Рамиль Гасан, руководитель Центра арменоведческих исследований Турецкого университета Сакарья проф. Др. Халук Селви и руководитель Центра экономических исследований Тюркского мира UNEC доц. Октай Гулиев.

На открытии мероприятия ректор Адалат Мурадов поздравил всех с освобождением Агдама, выразив глубокую благодарность за достижение блестящей победы Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей победоносной армии.

Представив информацию по этому поводу, ректор отметил, что на сегодняшнем мероприятии будут обсуждаться вопросы экономического влияния освобождения Карабаха на Тюркский мир, новые возможности и механизм трансмиссии экономического влияния, а также определены задачи экономистов в этом направлении.

Депутат Рамиль Гасан затронул вопрос о возможностях экономического развития освобожденных от оккупации территорий. Он подчеркнул важное значение в этом направлении освобождения Карабаха от оккупации и открытие Нахчыванского коридора. Депутат отметил, что установление экономической и политической стабильности в регионе создаст большие возможности для сотрудничества со странами Тюркского мира.

Заместитель министра экономики Севиндж Гасанова рассказала о торговых отношениях государств-членов Тюркского совета. Она отметила, что за последние 16 лет инвестиционный вклад Азербайджана в эти страны составил 13 миллиардов долларов США, а размер инвестиционного вклада этих стран в нашу страну свыше 18 миллиардов. Заместитель министра отметила, что в течение 9 месяцев текущего года на объем торгового оборота между государствами-членами Тюркского совета и Азербайджана в общем объеме внешнеторгового оборота пришлось 18,5 процентов, что составило 3,4 миллиарда долларов. Было подчеркнуто, что освобождение Карабаха с точки развития экономики имеет большое значение в этом направлении.

Руководитель Центра арменоведческих исследований университета Сакарья проф. Др. Халук Селви рассказал о заселении населения Карабаха на этой территории и о роли населения в экономическом развитии. Он отметил, что освобождение азербайджанских земель от оккупации ускорит экономические связи и развитие региональных стран. Профессор подчеркнул, что страны Кавказа могут добиться больших экономических успехов путем взаимоотношений и интеграции.

На мероприятии выступил руководитель Центра экономических исследований Тюркского мира UNEC доц. Октай Гулиев с презентацией по поводу экономического влияния освобождения Карабаха на Тюркский мир. Докладчик раскрыл возможности в торговом обороте, экспортно-импортный потенциал Азербайджана в этом направлении. Он рассказал о культурной, экономической, научной интеграции Карабаха с Тюркскими государствами.

В конце ректор обратил внимание на некоторые моменты. Он отметил, что открытие Нахчыванского коридора значительно повысит возможности транспортной коммуникации Тюркского мира, уменьшит зависимость от других транзитных каналов, повысит транзитный потенциал. Ректор отметил важность использования экономической эффективности как главного фактора в сотрудничестве с Тюркским миром.

После обсуждений были даны ответы на вопросы по обсуждаемой теме.

Следует отметить, что в рамках обсуждений о Карабахе при организационной поддержке исследовательских центров UNEC был проведен цикл мероприятий с участием ведущих экономистов, официальных лиц Министерства экономики, депутатов страны и Турции. В обсуждениях, проведенных в течение недели, были рассмотрены вопросы ожидаемых влияний Отечественной войны на удовлетворенность населения жизнью, ущерб, нанесенный армянской оккупацией Азербайджану, его методология и первичная оценка, представлены результаты в связи с будущим развитием экономики Карабаха, продемонстрированы презентации.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальной странице Facebook UNEC и YouTube.

(Редактор: Наталья Кочнева)