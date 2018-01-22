Постпред Азербайджана: ЮНЕСКО может присоединиться к мониторингу состояния культурного наследия на оккупированных территориях (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Интервью информационного агентства Trend с постоянным представителем Азербайджана в ЮНЕСКО Анаром Керимовым.

- 16 января министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле пригласил ЮНЕСКО провести мониторинг на оккупированных территориях Азербайджана. Что вы можете сказать по поводу реакции армянских медиа в связи с этим вопросом?

- Как было отмечено, 16 января состоялась встреча министра Эльмара Мамедъярова и нового генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле, которая прошла конструктивно и в духе сотрудничества. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО. В ходе встречи министр иностранных дел также проинформировал гендиректора ЮНЕСКО о фактах целенаправленного разрушения Арменией культурного наследия на оккупированных азербайджанских территориях, отметил, что эти факты были подтверждены миссиями ОБСЕ, и пригласил ЮНЕСКО принять участие в подобных миссиях в будущем. Для информации хотел бы отметить, что в 2012-2013 годах Азербайджан как член Комитета по защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов предложил организовать такую миссию, однако из-за протеста армянской стороны провести эту миссию не удалось. Кроме того, в рамках названного комитета с нашей стороны была создана основа документа о стратегии по охране культурных памятников на оккупированных территориях. Что касается информации, распространенной в армянских медиа, а конкретно заявления вымышленного режима, незаконно созданного на оккупированных территориях Азербайджана, то хотел бы подчеркнуть, что эти мнения необоснованны, надуманны и их нельзя воспринимать всерьез. К примеру, там говорится о том, что в Нагорном Карабахе есть три мечети, принадлежащие азербайджанскому народу, и они отреставрированы и охраняются. Это абсолютная ложь. Согласно официальной статистике, в результате оккупации азербайджанских земель армянской стороной полностью разрушены или серьезно пострадали 738 памятников культуры, 28 музеев с более чем 83 500 выставочными образцами, четыре картинные галереи, 14 мемориальных комплексов, 1107 структур сферы культуры и более 50 мечетей. Это большое преступление против культурного наследия Азербайджана, и в то же время грубое нарушение ряда норм международного права, в том числе Гаагской конвенции 1954 года и Конвенции ЮНЕСКО 1970 года. Также хотел бы добавить, что принадлежащие азербайджанскому народу памятники культуры целенаправленно разрушаются не только на наших оккупированных землях, но и на сегодняшних армянских территориях. Например, за исключением Голубой мечети в Ереване, используемой сегодня как культурный центр, в Армении с лица земли полностью были стерты сотни наших мечетей (мечеть Аббас Мирза, мечеть Мохаммед Хан, мечеть Шах Аббас, мечеть Новруз Али бей, мечеть Залы хан, мечеть Гаджи Имам Верди, Ага Деде и др.). То есть, разрушение наших культурных памятником имеет единственную цель, которая заключается в том, чтобы уничтожить доказательства связи азербайджанского народа со своими древними землями. Это террор и политика чистки, совершенные против культуры азербайджанского народа, проводимые Арменией с начала 20-го века и по сегодняшний день. Подобная антигуманная и незаконная политика никогда не будет успешной! С этнической точки зрения Азербайджан как толерантное и мультикультуральное государство, в отличие от Армении, являющейся единственным моноэтническим государством богатого региона, гордится этими историческими традициями. И не случайно, что армянская церковь, находящаяся в центре Баку, отреставрирована на высоком уровне и охраняется. Азербайджан проводит успешную политику по поощрению этих традиций на международном уровне. Как пример можно привести Бакинский процесс, инициированный Президентом Азербайджана, а также проводимые в его рамках всемирные форумы по межкультурному диалогу. Хотелось бы акцентировать внимание и на том, что одним из основных партнеров Азербайджана в этих процессах является именно ЮНЕСКО.

- Какие шаги можно предпринять против целенаправленного разрушения армянской стороной памятников культуры на оккупированных территориях Азербайджана и какую роль сможет сыграть ЮНЕСКО в этом процессе?

- Известно, что ЮНЕСКО – ответственная структура ООН по вопросам образования, науки и культуры, и Азербайджан, используя платформу этой международной организации, доводит до внимания мировой общественности правду о наших оккупированных территориях и предпринимает соответствующие шаги. Разрушение памятников культуры во время военных конфликтов, незаконный их перенос являются грубым нарушением ряда норм международного права, например можно привести Гаагскую конвенцию 1954 года и Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года. Как было отмечено выше, несмотря на то, что Армения присоединилась к этим инструментам, своей деятельностью она грубо нарушает нормы международного права. Наша деятельность в рамках ЮНЕСКО по этому вопросу проводится в основном в двух направлениях: Во-первых, используя правовые инструменты, существующие в рамках соответствующих конвенций и управленческих структур ЮНЕСКО, стараемся разоблачать и предотвращать незаконную деятельность армянской стороны. Во-вторых, проводя активную работу по организации мероприятий в формате «круглого стола», презентаций и т.п., раздаче печатных материалов, освещению в медиа и социальных сетях, мы информируем страны-члены ООН и широкую общественность, проводим информационную пропаганду. Также, учитывая важность этого вопроса, мы внимательно подходим к теме сохранения во всем мире культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, включая агрессию, и поддерживаем деятельность ЮНЕСКО в этом направлении, стараясь внести свой вклад. Хотел бы напомнить, что по инициативе Азербайджана с целью просвещения военнослужащих ЮНЕСКО был подготовлен Военный справочник на тему сохранения культурных ценностей во время конфликта и Азербайджан внес большой вклад в этот проект посредством экспертной и финансовой поддержки. Что касается роли ЮНЕСКО в этих процессах, то хотел бы отметить, что, как было отмечено на встрече министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова и генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле, эта организация в качестве структуры ООН, имеющей мандат в сферах культуры и образования, может присоединиться к процессу мониторинга состояния объектов культуры и образования, богатого материального наследия на оккупированных азербайджанских территориях. Для урегулирования конфликта армянские вооруженные силы должны быть обязательно и безоговорочно выведены с оккупированных территорий Азербайджана, после чего ЮНЕСКО, как и другие специализированные международные организации, на основании своего мандата может присоединиться к работам по восстановлению и реконструкции на территориях Азербайджана и внести свой вклад как эксперт.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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