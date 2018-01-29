Президент Ильхам Алиев: Азербайджану необходимо всегда смотреть вперед и правильно строить последующую деятельность

БАКУ /Trend/ - Азербайджану необходимо всегда смотреть вперед и правильно строить деятельность, связанную с работами, которые будут проведены в последующие годы.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник во вступительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

"Все проведенные работы и достигнутые результаты дают основание говорить, что сегодня Азербайджан успешно, стремительно развивающаяся страна. Но мы не должны довольствоваться достигнутыми успехами, должны всегда смотреть вперед и правильно строить нашу деятельность, связанную с работами, которые будут проведены в последующие годы", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в Азербайджане был построен крупный судостроительный завод.

“Сегодня мы можем производить все виды судов. Судостроительный завод уже выполняет крупные заказы. Морской торговый порт Алят должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году. Это крупнейший международный морской торговый порт в акватории Каспия. Без этого порта мы не смогли бы превратиться в транспортный центр. Сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является историческим событием. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является исторической заслугой перед азербайджанским государством и народом. Эта железная дорога - об этом неоднократно говорилось, и общественность знает ее важность - и вправду является важнейшим за последние годы проектом по созданию транспортных коридоров в регионе и Евразии. Этот проект очень важен и для нас. Вот уже несколько месяцев как грузы из Европы и Азии, идущие в различных направлениях, проходят через территорию Азербайджана. В рамках создания транспортного коридора "Север-Юг" мы в короткий срок решили все вопросы на нашей территории. Таким образом, мы создали прекрасные условия для международного сотрудничества. Работы по реконструкции железной дороги были проведены и будут проводиться и в будущем, и мы расскажем об этом”, - сказал глава государства.

Президент Ильха Алиев отметил, что строительство трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум до сих пор обеспечивает поступление в экономику большого объема валюты.

“Куда бы мы экспортировали свои нефтегазовые ресурсы, если бы не эти трубопроводы? Это было бы невозможно. Никто бы не инвестировал в наши нефтегазовые месторождения, если бы не было экспортного потенциала. А внутренний рынок невелик по сравнению с нашими месторождениями. Поэтому эти трубопроводы обязательно должны были быть построены, и они были построены в очень тяжелых условиях, в условиях давления, против нас проводились кампании. Сколько бы ни пытались антиазербайджанские силы воспрепятствовать строительству трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, им это не удалось. Мы стояли крепко, показали сильную волю и реализовали данные проекты с соседними странами. Баку-Тбилиси-Джейхан функционирует свыше десяти лет. Более десяти лет как наш газопровод транспортирует наш газ в Эрзурум. Если бы не было этих проектов, не было бы и Баку-Тбилиси-Карс. Если бы не это, не было бы и "Шах Дениз-2". Не было бы и "Южного газового коридора" - проекта стоимостью свыше 40 миллиардов долларов. Какой тогда была бы наша жизнь? Каким было бы наше экономическое положение? Не так уж трудно и представить.

Поэтому все эти проекты - историческая заслуга перед народом. Мы гордимся, что реализовали их. Эти проекты в то же время создают условия для нашего долгосрочного развития. Сегодня мы обладаем валютными резервами в 42 миллиарда долларов. За счет чего мы их получили? В результате экспорта энергоресурсов. Если трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан не был бы построен, не было бы и этого. Поэтому невозможно в одном выступлении перечислить всю работу, проделанную за эти 14 лет. Для того, чтобы отметить всю проделанную работу, могут понадобиться дни. Сегодня я всего лишь представил вниманию общественности только основные моменты”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

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