Выделены средства для развития образовательной инфраструктуры в ряде районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о развитии образовательной инфраструктуры в Хачмазском, Губинском, Гусарском, Шабранском, Сиязаньском и Хызынском районах.
Согласно распоряжению, с целью строительства 22 школ модульного типа на 1332 ученика в Хачмазском, Губинском, Гусарском, Шабранском, Сиязаньском и Хызынском районах министерству образования будет выделено 6,87 миллиона манатов.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.
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