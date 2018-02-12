Президент Ильхам Алиев поручил выделить средства на строительство детских садов в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству детских садов в регионах Азербайджана.

Согласно распоряжению, с целью строительства детских садов на 1230 мест в 15 городах и районах с населением более 306 тысяч человек Агентству по восстановлению и реконструкции территорий Азербайджана из инвестиционных расходов госбюджета 2018 года будет выделено 19,577 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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