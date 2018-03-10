Али Гасанов: Представители партий с неизвестными источниками финансирования, которые живут лучше всех, не имеют права критиковать кого-либо (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Представители партий в Азербайджане, чьи источники финансирования неизвестны, и которые живут лучше всех, не имеют права для того, чтобы критиковать и обвинять кого-либо.

Об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в ходе VII съезда азербайджанских журналистов.

Али Гасанов отметил, что в Азербайджане продолжаются и успешно развиваются традиции демократических медиа, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Али Гасанов подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев, являющийся достойным продолжателем дела общенационального лидера, заботится о журналистах, выполняя обязанности государства в этой сфере.

«Сегодня на съезде состоялось голосование. Независимо от того, что и кем было сказано, найдутся оставшиеся в стороне определенные лица, изолированные от азербайджанских медиа, которые попытаются сформировать негативное мнение о съезде, новоизбранном составе и вашей журналистской деятельности. Бояться этого, и смотреть на это как на что-то необычное не стоит. Пока существует общество, человечность, жизнь, будут и оппоненты, смотрите на них просто как на оппонентов, независимо от того, в какой форме они выражают свое мнение или ненависть к вам. Старайтесь выступать, исходя из присущего вам характера, отвечая в той форме, которая является нормой для журналистики и соответствует позиции азербайджанского народа, и защищайте свои права. Не поддавайтесь внешнему давлению, будь то со стороны какого-либо государства, или желающего оппонировать вам коллеги, либо антиазербайджанских сил, как внутри, так и за пределами страны», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что в Азербайджане между медиа и властью создана прекрасная атмосфера сотрудничества.

«Что в этом плохого? Если азербайджанское государство использует возможности, предоставляемые налогоплательщиками и национальными богатствами Азербайджана, для финансирования, удовлетворения материально-духовных потребностей его творческих людей, академиков, представителей искусства, журналистов, формирующих хорошие примеры в азербайджанском обществе, а также представителей других категорий, то, что в этом плохого? Вы можете продемонстрировать свою позицию в отношение тех, кто намерен выступать против этого. Почему поддержка, оказываемая со стороны своего государства, за счет его национального достояния, должна считаться ошибкой, а внешнее финансирование или пользование зарубежных грантов направляющее вас против Азербайджана, с целью проведения антиазербайджанской деятельности, противопоставляющее вас с государством и народом – является нормальным явлением? Посмотрите, из каких источников сегодня финансируются те, кто обвиняет вас. Обращаюсь к оппозиционным партиям. К тем оппозиционным партиям, которые в рамках закона избраны в парламент Азербайджана и получили свое законное финансирование из государственного бюджета. Что в этом плохого? Представители партий, финансовый источник которых никому не известен, которые на ваших глазах живут и обеспечены лучше всех, сами и дети, которых живут достаточно обеспеченной жизнью в стране и за рубежом, не имеют права критиковать и обвинять. И доносить их неправоту до общества должны вы, журналисты», - сказал в заключение Али Гасанов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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