Миссия ПА ОЧЭС будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

14 марта 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Миссия Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) будет наблюдать за предстоящими президентскими выборами в Азербайджане, сказал генсек ПА ОЧЭС Асаф Гаджиев, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Независимого медиацентра «Выборы-2018».

Он отметил, что в состав наблюдательной миссии войдут депутаты от стран-членов организации.

Говоря о предвыборной среде в Азербайджане, Гаджиев отметил, что избирательный опыт Азербайджана и избирательная среда в стране удовлетворительные, и опираются на демократические принципы. "У Азербайджана есть законодательство, позволяющее провести прозрачные и справедливые выборы", - сказал он.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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