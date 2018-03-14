Президент Ильхам Алиев провел встречу с премьер-министром Турции (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
Президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Бинали Йылдырыма.
Затем было сделано совместное фото.
Далее состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
После встречи состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Бинали Йылдырыма.
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