Зияфет Аскеров уверен в позитивных выводах мониторинговой миссии по итогам президентских выборов в РФ

17 марта 2018 14:39 (UTC+04:00)

Глава делегации Межпарламентской ассамблеи СНГ, первый заместитель председателя нижней палаты парламента Азербайджана Зияфет Аскеров выразил уверенность в позитивных выводах мониторинговой миссии по итогам проведения выборов президента РФ 18 марта. Об этом он заявил в субботу на встрече международных наблюдателей, осуществляющих мониторинг выборов, с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, передает ТАСС.

"Мы представляем Межпарламентскую ассамблею СНГ. Нас около 40 человек, 10 из них работает в Москве, остальные представляют мониторинговую миссию в регионах России. Мы руководствуемся в нашей работе принципами политической нейтральности, беспристрастности, отказа от каких-либо предпочтений в отношении кандидатов, - сказал он. - Завтра, по завершении голосования, мы совместно составим отчет, уверен, в нем будут сделаны положительные выводы".

Аскеров также отметил положительные изменения в российском избирательном законодательстве, в частности, он упомянул отмену открепительных талонов. "Я считаю, это очень хорошее новшество, что упрощает процесс голосования для избирателей, которые в силу обстоятельств не могут присутствовать на избирательном участке по месту жительства", - подчеркнул он.

На выборах будут работать десятки тысяч наблюдателей - как от кандидатов и партий, их выдвинувших, так и от федеральной и региональных общественных палат. Кроме того, на выборы аккредитованы почти 1,5 тыс. международных наблюдателей.

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