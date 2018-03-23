Хиджран Гусейнова: Социально-экономическая политика Президента Ильхама Алиева оказывает положительное влияние на жизнь семей, в том числе женщин и детей

БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджанский избиратель высоко оценивает деятельность Президента Азербайджана, выражает готовность поддержать его на предстоящих президентских выборах и возлагает большие надежды на деятельность главы государства. Об этом сказала Trend председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, доктор политических наук, профессор, член Политического совета партии «Йени Азербайджан» (ПЕА) Хиджран Гусейнова.

По словам председателя Госкомитета, каждый гражданин желает безопасной жизни, хочет постоянно развиваться и реализовать свои желания, утверждать себя в обществе, а самое главное, быть уверенным в своем будущем.

«Все перечисленное может стать реальностью, если у народа имеется лидер, выполняющий данное им слово своими поступками и деятельностью, который является гарантом стабильности, заработал высокий авторитет на международной арене и обеспечивает процветание страны, подтвердив себя в качестве Президента каждого азербайджанца», - сказала Гусейнова.

Председатель Госкомитета отметила, что в различных уголках мира наблюдаются враждебные отношения и нетерпимость между государствами, происходят этнические чистки, террористические акты, а также многочисленные факты религиозной, национальной, расовой дискриминации.

«На фоне всего этого в Азербайджане люди живут в условиях безопасности, толерантности и дружбы. Разумеется, ядром подобного развития является стабильность. Мы добились этого не только за счет культурных качеств, гостеприимства, прекрасной природы, которыми обладаем, но и благодаря продуманной политике, проводимой главой государства», - сказала Гусейнова.

Председатель Госкомитета добавила, что особенно важны последние 15 лет 26-летнего периода государственной независимости Азербайджана.

«Для истории 15 лет – это короткий отрезок времени, но для страны, которая шаг за шагом проходит путь развития это немалый период. За минувший период своей деятельности Президент Ильхам Алиев неоднократно доказал, что является Президентом каждого азербайджанца. За это время, глава государства, еще более развив священные идеи общенационального лидера Гейдара Алиева, осуществлял успешную внутреннюю и внешнюю политику», - сказала председатель Госкомитета.

Гусейнова отметила, что в результате этого, Азербайджан, как независимое государство, еще более усилился и утвердил собственную позицию в мировом масштабе.

«В столице Азербайджана городе Баку прошли самые престижные международные мероприятия. В нашей стране состоялись важные культурные, политические и спортивные мероприятия, такие как Евровидение, Европейские игры, Игры исламской солидарности, находящиеся в центре внимания всего мира. Продление контракта, предусматривающего эксплуатацию блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года, открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также реализация крупномасштабных проектов в энергетической и нефтегазовой сфере, еще более увеличила стратегическое значение нашей страны. Азербайджан реализует важные проекты, значимость которых очевидна не только для своего народа, но и для соседних стран, и в целом для всего мира», - сказала Гусейнова.

Член Политического Совета ПЕА отметила, что за прошедший период в Азербайджане, который переживает период современного развития, произошли очень важные изменения и заметный подъем.

По словам Гусейновой, успешное государственное управление Президента Ильхама Алиева, системные реформы, проводимые под его руководством, программы, направленные на социально-экономическое развитие регионов оказывают положительное влияние на жизнь семей, в том числе, женщин и детей.

«Президент Ильхам Алиев всегда отмечает, что в центре нашей политики стоят граждане Азербайджана, их интересы. И мы видим наглядное подтверждение этих слов в деятельности главы государства. В результате единой государственной политики Азербайджан продолжительно и динамично развивается в экономической, политической, культурной, социальной, военной и спортивной сферах. Наша экономика выросла в 3,2 раза, а ненефтяная экономика - в 2,8 раза. Были реализованы важные проекты по созданию новой инфраструктуры, прокладке дорог в районы и села, их газификации», - сказала председатель Госкомитета.

Она добавила, что сегодня в нашей стране безработица находится на уровне пяти процентов, а бедность – 5,4 процента. Степень регистрации на уровнях начального, общего и полного среднего образования доведено до 99,8-100 процентов, достигнут прогресс в поощрении гендерного равенства и в повышении полномочий женщин, значительно сократились показатели детской и материнской смертности, усилена борьба против инфекционных и других заболеваний, достигнут значимый прогресс в обеспечении глобального партнерства по охране и защите окружающей среды. Под руководством главы государства Ильхама Алиева были проведены важные работы для создания соответствующих условий для граждан, в частности, для женщин и детей, а также для обеспечения гендерного равенства в сферах занятости, здоровья, образования и социальной политики.

«Для улучшения положения наиболее уязвимых социальных слоев, в том числе, сельских женщин, беженцев и вынужденных переселенцев, а также малообеспеченных и многодетных семей принимаются последовательные меры. В целом, для повышения социального благосостояния семей, в частности, для улучшения социально-экономического положения женщин и детей, правительство регулярно осуществляет необходимые мероприятия. В результате изменений, внесенных в законодательство, было достигнуто увеличение количества семей, обеспечено снижение числа ранних браков, бытового насилия, материнской смертности. Разумеется, все это лишь часть осуществляемых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева широкомасштабных работ», - сказала Хиджран Гусейнова.

Председатель Госкомитета отметила, что соотношение количества женщин к числу мужчин в Милли Меджлисе (парламенте) в 1990 году составляло 4,3 процента, в 2000 году - 10,7 процента, в 2010 году - 16 процентов, а в 2015 году - 16,8 процента.

«Если число женщин избранных в муниципалитеты в 2004 году составляло четыре процента, то в 2009 году эта цифра возросла до 26,5 процента, а в 2014 году достигло 35 процентов. Можно утверждать, что в последние годы одним из заместителей глав местных исполнительных властей обязательно является женщина. Наши женщины, молодые девушки, составляющие 50,1 процента населения, используют все возможности, созданные государством, свободно получают образование, повышают профессиональный уровень, принимают участие в общественно-политических процессах, широко представлены в таких сферах, как политика и предпринимательство. Они работают в сферах здравоохранения, образования, науки, армии, спорта, а также представлены в органах национальной безопасности и правоохранительных органах», - сказала Хиджран Гусейнова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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