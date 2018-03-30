Более 83% азербайджанцев готовы голосовать на президентских выборах за Ильхама Алиева – опрос (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Организация "OpinionWay" (головной офис в Париже), обладающая серьезным опытом в социальных исследованиях, и Центр независимых консультаций и помощи «Во имя гражданского общества» обнародовали результаты совместного социологического опроса, проведенного в марте текущего года. Опрос проводился с целью оценки общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране в преддверии президентских выборов, которые состоятся в Азербайджане 11 апреля, а также изучения уровня интереса населения к участию в выборах.

На вопрос, «Какого кандидата вы выбрали бы, если президентские выборы в Азербайджане, запланированные на 11 апреля, прошли сегодня?» 83,4 процента участвующих в опросе респондентов отметили, что выбрали бы Президента Ильхама Алиева.

На пресс-конференции в пятницу представитель организации "OpinonWay" Бруно Жанбар сказал, что было опрошено 1200 респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах и районах Азербайджана, за исключением территории Нахчыванской АР и оккупированных районов.

Определение респондентов, которые участвовали в опросе, проводилось по методу случайного выбора с использованием квот по полу, возрастным группам и типам населенных пунктов (город и село).

Жанбар добавил, что 48,1 процента участвовавших в опросе респондентов составили мужчины, 51,9 процента - женщины.

Возраст 15,6 процента респондентов - 18-24 года, 24,5 процента - 25-34 года, 33 процента - 35-49 лет, 18,5 процента - 50-64 года, 8,4 процента - 65 лет и старше.

Он отметил, что на вопрос об оценке экономической ситуации в республике 45,9 процента респондентов ответили, что ситуация стала лучше по сравнению с предшествующими годами, 23,4 процента - осталась неизменной, 11,7 процента сказали, что ситуации ухудшается.

На вопрос, в какой степени удовлетворены ситуацией, связанной с рядом общественных, политических и экономических вопросов, 67,6 процента респондентов ответили, что их устраивают условия национальной безопасности в стране, 66,1 процента - наличие возможностей для трудоустройства, 60,4 процента - борьба с преступностью. Кроме того, из ответов, данных на вопрос о приоритетности самых важных вопросов, существующих в стране, становится ясно, что 78,2 процента респондентов больше обеспокоены оккупацией Нагорного Карабаха и прилегающих территорий армянскими вооруженными силами, 22,5 процента - состоянием экономики, 21,9 процента - ухудшением состояния окружающей среды.

По словам Жанбара, в ходе опроса было установлено, что 68,9 процента респондентов довольны функционированием существующей в Азербайджане политической системы, 15,4 процента - недовольны, 15,7 процента опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

На вопрос «Насколько вас устраивает исполнение Президентом Ильхамом Алиевым обязанностей главы государства?» 81,4 процента респондентов ответили, что устраивает, 11,2 процента - не устраивает, 7,4 процента респондентов затруднились ответить.

В целом результаты опроса позволяют сказать, что среди населения достаточно большой интерес к кампании, проводимой в связи с президентскими выборами. Так, 78,2 процента отметили, что им интересна эта кампания,15,2 процента участвовавших в опросе сказали, что вообще не проявляют интерес к избирательной кампании, 6,6 процента отказались ответить на этот вопрос.

Жанбар добавил, что 80,55 процента респондентов на вопрос, примут ли участие в выборах, ответили утвердительно, 12,7 процента сказали, что не будут участвовать, 6,8 процента сказали, что еще не приняли окончательного решения об участии в голосовании. 12 процентов опрошенных сказали, что намерены голосовать за других кандидатов в президенты,1,9 процента отметили, что не хотят ни за кого голосовать, 2,7 процента сказали, что на данный момент не имеют никакого мнения по этому поводу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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