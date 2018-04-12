Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии нового здания мечети Гаджи Джавад (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Ясамальском районе Баку состоялось открытие нового здания мечети Гаджи Джавад.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия.

Глава Исполнительной власти Ясамальского района Азиз Азизов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

Напомним, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана в Ясамальском районе по улице Аббаса Мирзы Шарифзаде, 1 построено новое здание мечети Гаджи Джавад.

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