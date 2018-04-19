Президент Азербайджана: Бакинская встреча начальника Генштаба ВС России и главнокомандующего НАТО будет служить делу укрепления международной безопасности

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с Верховным главнокомандующим союзническими силами НАТО в Европе (SACEUR) Кертисом Скапаротти.

Кертис Скапаротти поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Президент Азербайджана выразил признательность за поздравление.

В ходе беседы обсуждалось успешное развитие сотрудничества Азербайджана и НАТО.

Глава государства, подчеркнув, что в ноябре прошлого года находился с визитом в штабе НАТО, отметил, что проведенный во время визита обмен мнениями с генеральным секретарем НАТО, выступление на заседании Североатлантического совета и проведенные там обсуждения еще раз показали высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

В свою очередь, Верховный главнокомандующий союзническими силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти с удовлетворением отметил, что очень доволен сотрудничеством НАТО и Азербайджана, сказал, что Азербайджан для этой организации очень важная страна-партнер. Он высоко оценил роль Азербайджана в миротворческих операциях в Афганистане, подчеркнул важность использования транспортных и транзитных возможностей страны для этих операций.

Кертис Скапаротти выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за то, что в Азербайджане проводится встреча с начальником Генштаба ВС России.

Президент Азербайджана выразил надежду на то, что эта встреча будет служить делу укрепления международной безопасности.

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