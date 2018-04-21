Парламент Азербайджана направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

21 апреля 2018 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву в связи с президентскими выборами, которые состоялись 11 апреля.

Об этом в субботу на заседании парламента Азербайджана сказал спикер Огтай Асадов.

Асадов пожелал успехов Президенту Ильхаму Алиеву успехов в деятельности.

Напомним, что, согласно итоговым результатам президентских выборов, действующий глава государства, председатель правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане обсуждается вопрос об ограничении спонсорства производителей товаров, реклама которых запрещена
Общество 20 апреля 17:30
Законопроект «О профобразовании» рекомендован на рассмотрение парламента Азербайджана
Общество 16 апреля 17:14
Парламент Азербайджана во втором чтении принял законопроект «О профобразовании»
Общество 3 апреля 16:26
Парламент Азербайджана утвердил соглашение о воздушном сообщении с Афганистаном
Политика 3 апреля 15:45
В Азербайджане учреждена новая медаль
Политика 3 апреля 14:28
В Азербайджане предлагают ввести санкции за неуплату взносов по страхованию от безработицы
Бизнес 29 марта 11:55
Парламент Азербайджана утвердил отчет правительства
Политика 16 марта 18:12
Названы причины возможного пересмотра госбюджета Азербайджана
Бизнес 15 марта 15:40
Госбюджет Азербайджана на 2018 год может быть пересмотрен
Бизнес 15 марта 14:27
В Азербайджане предлагают разработать новый подход к реструктуризации кредитов
Бизнес 13 марта 20:31
Сегодня состоится футбольный матч между командами депутатов Азербайджана и Латвии
Политика 9 марта 14:11
Азербайджан присоединился еще к одной конвенции ООН
Политика 6 марта 15:40
В руководстве Армении - убийцы детей, женщин и стариков - азербайджанский депутат
Политика 2 марта 18:00
Принятие членами Европарламента заявления по Ходжалинскому геноциду - дипломатический успех парламента Азербайджана - депутат
Политика 27 февраля 16:51
В СЭЗ в Аляте предлагается создать собственный таможенный орган
Бизнес 26 февраля 17:50
Внесены изменения в закон Азербайджана «О дорожном движении»
Общество 23 февраля 17:47
Азербайджанский депутат призвал не допускать роста цен перед праздником
Общество 23 февраля 15:40
В Азербайджане учреждена новая медаль
Общество 23 февраля 15:36