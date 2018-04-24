Политика шовинизма Армении создает угрозу региональному развитию – госкомиссия (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Политика шовинизма, проводимая Арменией, создает угрозу региональному развитию, сказал во вторник на конференции, посвященной теме политики агрессии и государственного терроризма Армении, заместитель руководителя Рабочей группы по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Эльдар Самедов

«Как в начале, так и в конце ХХ века армянские националисты проводили политику этнической чистки против азербайджанского народа, в результате чего были оккупированы 20 процентов азербайджанских земель, а в ходе нагорно-карабахского конфликта без вести пропали 3875 граждан Азербайджана. Генпрокуратура, Военная прокуратура, МВД Азербайджана и упраздненное МНБ возбудили свыше 600 уголовных дел, связанных с террористическими актами, совершенными Арменией против Азербайджана, были проведены следственные меры», - сказал он.

Самедов отметил, что в связи с выяснением судьбы без вести пропавших граждан Азербайджана осуществляется тесное сотрудничество с Международным комитетом Красного креста (МККК). Продолжается работа по сбору образцов ДНК у близких родственников без вести пропавших лиц с целью проведения в дальнейшем работ по эксгумации и идентификации, и эти образцы хранятся в госпитале Службы государственной безопасности (СГБ).

Добавив также, что армянскому террору в целом уже более 100 лет, Самедов напомнил об убийствах армянской террористической организацией ASALA в различных странах турецких дипломатов.

Сотрудник Института кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гасым Гаджиев сказал, выступая на конференции, что в Кавказском регионе никогда не было армянского государства. «Армянское государство было создано искусственно. Это гнездо государственного терроризма», - подчеркнул он.

Отметим, что конференция на тему «Политика агрессии и государственного терроризма Армении - основная угроза региональному развитию и сотрудничеству» организована Госкомиссией по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана и Национальным советом молодежных организаций Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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