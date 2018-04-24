Израиль - один из ведущих партнеров Азербайджана в регионе – посол

24 апреля 2018 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Израиль является одним из ведущих партнеров Азербайджана в регионе, сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов во время мероприятия в Capitol Hill, посвященном многолетней поддержки Азербайджаном Израиля, сообщает агентство JNS.

«Азербайджан гордится своей историей инклюзивности и своей еврейской общиной. Наше сильное, растущее партнерство с Израилем имеет сегодня особое значение, поскольку Израиль отмечает 70-летие независимости, а Азербайджан - столетие первой в истории мусульманского мира демократической республики », - сказал он.

Выступая на мероприятии, президент Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер сказал, что в мире существует 57 мусульманских стран, но когда речь идет об их поддержке Израиля, Азербайджан является номером один.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Израилем в 2017 году составил 671,6 миллиона долларов, из которых примерно 32,7 миллиона долларов пришлось на импорт израильской продукции.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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