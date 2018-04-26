Именно Ильхам Алиев построил качественно новые турецко-азербайджанские отношения - депутат

26 апреля 2018 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый после выборов визит Президента Ильхама Алиева в братскую Турцию еще раз показывает степень важности стратегического партнерства между двумя странами.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

"Без сомнения можно сказать, что если древний период истории построили наши предки, а отношения между двумя странами в первые годы нашей независимости построены выдающимся политическим деятелем Гейдаром Алиевым, то качественно новые турецко-азербайджанские отношения в новейшей политической истории были построены именно Ильхамом Алиевым", - сказал депутат.

Бабаоглу сказал, что в нынешней сложной системе международных отношений турецко-азербайджанские отношения выступают в регионе в качестве балансирующего фактора, создают важную платформу для сотрудничества всех стран региона, за исключением Армении.

«Поэтому взаимоотношения двух стран должны рассматриваться не только как двусторонние отношения, но и как отношения, создающие очень полезные перспективы для будущего всего региона», - отметил Бабаоглу.

Депутат отметил, реализуемые по инициативе Азербайджана такие стратегически важные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, превратили Турцию в важный инфраструктурный коридор. Бабаоглу сказал, что братская страна, используя важные энергетические и транспортные проекты, сталатранзитной страной, а также получила доходы от этих проектов.

«Азербайджан инвестировал 14 миллиардов долларов в экономику Турции, Турция же вложила 12 миллиардов долларов в экономику Азербайджана. Для дружественного и братского Азербайджана она является вторым крупнейшим торгово-экономическим партнером после России. Эти важные успехи создают новые перспективы. Все эти вопросы обуславливают более тесное сотрудничество и более глубокую интеграцию. Поэтому на седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами все эти вопросы подробно обсуждались. Были подписаны многочисленные договоры, которые охватывают очень широкие сферы начиная с социально-экономической до научно-культурной и даже военно-стратегической. Президент Ильхам Алиев отметил, что Турция в настоящее время является мировой силой, имеет развитую оборонную отрасль. Поэтому между двумя странами были подписаны договоры по военному сотрудничеству и выпуску продуктов оборонной промышленности. Все это имеет большое значение для военно-стратегической безопасности Азербайджана», - сказал депутат.

Бабаоглу отметил, что Азербайджан и Турция для обеспечения своей безопасности совместно борются с терроризмом.

«Говоря на эту тему, Президент Ильхам Алиев отметил, что успешно проведенная Турцией антитеррористическая операция «Оливковая ветвь» также являлся и нашим вопросом. На самом деле, если бы в результате операции не были обезврежены многочисленные террористы, то было бы не исключено совершение террористических акций в нашей стране посредством террористической Армении. Также Турция является страной, которая больше всех поддерживает Азербайджан в вопросе решения карабахской проблемы и всегда искренне была рядом с нашей страной, на стороне международного права. Все эти и многие другие вопросы требуют совместного обеспечения безопасности двух стран», - добавил Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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