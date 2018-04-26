Истинной целью "доклада о коррупции" является попытка очернить некоторые страны - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Некоторые члены ПАСЕ злоупотребляют так называемым докладом независимого органа по расследованию коррупции в Парламентской ассамблее, сказала в четверг депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ульвия Агаева в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

По её словам, истинной целью этого доклада является не попытка решить проблему коррупции, а очернить некоторые страны-члены ассамблеи.

«Речь идёт о странах, которые можно назвать новыми демократиями. У нашей страны сложное географическое положение. Несмотря на все трудности и риски, мы отстаиваем демократические ценности и работаем не только в своих интересах, но и в интересах партнёров», – отметила депутат.

Она также напомнила, что язык санкций не продуктивен, так как не поможет достичь целей организации.

«Мы должны подумать о том, чтобы страны-члены Совета Европы теснее сотрудничали друг с другом с целью достижения и сохранения консенсуса, а не проводили политику изоляции отдельных стран», – сказала Агаева.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.