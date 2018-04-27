Президент Ильхам Алиев поздравил главу Черногории

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил новоизбранного Президента Черногории Мило Джукановича.

"Искренне поздравляю Вас по случаю вашего избрания на пост Президента Черногории. Отношения между Азербайджаном и Черногорией находятся на пути динамичного развития. Надеюсь, что в последующий период вашей деятельности в качестве главы государства мы продолжим дальнейшее расширение дружественных связей между нашими странами и народами и углубим наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей деятельности во имя благосостояния народа Черногории", - говорится в поздравлении главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.