Президент Ильхам Алиев: Роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы все более возрастает (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию в составе членов Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз-Азербайджан во главе с председателем Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз-Азербайджан, членом Группы европейских реформаторов и консерваторов, депутатом от Великобритании Сайадом Керимом.

Отметив успешное развитие связей с ЕС, глава государства с удовлетворением вспомнил последние встречи, проведенные в Еврокомиссии, и сказал, что как результат этого визита началась работа над новым соглашением. Президент Ильхам Алиев отметил, что в то же время Азербайджан уже подписал или принял документ о стратегическом партнерстве с третью стран-членов ЕС. Оценив это как хороший показатель связей, Президент Ильхам Алиев отметил осуществление сотрудничества в различных сферах, в том числе политической, экономической, культурной, торговой, и в областях безопасности и энергетической безопасности. Глава государства подчеркнул, что ЕС является самым крупным торговым партнером Азербайджана, добавив, что в свою очередь все более возрастает роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Коснувшись сферы транспортной инфраструктуры, глава государства подчеркнул, что сданная в прошлом году в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс играет роль важного транспортного моста между Европой и Азией, и Азербайджан превратился в важный транспортный узел в евразийском пространстве. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества сторон.

Председатель Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз-Азербайджан Сайад Керим и члены делегации поздравили главу государства со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

Сайад Керим с удовлетворением отметил, что за последние два года сотрудничество между Азербайджаном и ЕС развивается в очень положительном и конструктивном направлении. Он подчеркнул успешное продолжение переговоров, начавшихся между ЕС и Азербайджаном в 2017 году. Отметив, что программа визита в Азербайджан очень плотная, Сайад Керим подчеркнул, что стороны заинтересованы в развитии сотрудничества, и есть хорошая основа для сотрудничества с Милли Меджлисом Азербайджана. Сайад Керим добавил, что представляемая им структура имеет большие возможности для сотрудничества с Азербайджаном в экономической, транспортной, энергетической, инвестиционной сферах, в области межпарламентских связей и других сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев выразил позицию Азербайджана по урегулированию конфликта.

В заключение было сделано фото на память.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.