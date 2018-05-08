Назначен новый посол России в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане назначен Михаил Бочарников.

Он сменил на этом посту Владимира Дорохина.

Согласно сообщению пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, в ходе проведённой сегодня в Москве встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с новоназначенным послом Бочарниковым обсуждалась деятельность Бакинской епархии.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы церковно-государственного взаимодействия в Азербайджане, говорится в сообщении.

Бочарников завершил свою дипломатическую миссию в Казахстане в 2018 году.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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