Али Гасанов: Вместо пропаганды против Азербайджана за рубежом следует доносить до общественности стран правду о Нагорном Карабахе

10 мая 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вместо того, чтобы так рьяно заниматься за рубежом пропагандой против своего государства и народа, доносите до общественности страны, где вы проживаете, насколько позволяет ваш интеллект, правду о Нагорном Карабахе. Об этом в четверг на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

«Некоторые наши соотечественники, которые проживают за рубежом, стали инструментом в руках антиазербайджанских кругов», - пишет Али Гасанов

Он подчеркнул, что вчера в Хельсинкской комиссии США, отличающейся «особым интересом» к Азербайджану, прошли очередные слушания в связи выборами и фундаментальными свободами в стране. «Напомню, что председатель именно этой Комиссии, конгрессмен Крис Смит еще в декабре 2016 года выдвинул законопроект, предусматривающий жесткие санкции против Азербайджана. Положения этого проекта были направлены на серьезный подрыв американо-азербайджанских отношений в экономической, политической и военной сферах. Это тот самый Смит, который долгое время проявляет особое рвение в том, чтобы правительство США признало вымышленный "геноцид армян". Председатель Комиссии, который должен демонстрировать одинаковое отношение ко всем странам, народам и конфессиям, неоднократно выражал свою особую любовь к Армении и армянскому народу», - пишет Али Гасанов.

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