Фуад Алескеров: В ближайшее время азербайджанский флаг будет развеваться в Шуше, Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия сегодня полностью обеспечена современным вооружением, и под руководством Верховного главнокомандующего способна выполнить самое сложное задание. Азербайджанская армия обладает высокой боеготовностью. Об этом помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров сказал, выступая в пятницу на презентации проекта "Sevdiyim", посвященного 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

По словам помощника Президента, одним из успехов, достигнутых Азербайджаном, является создание сильной армии. «Армия страны продемонстрировала свою силу в апрельских боях 2016 года, подняв азербайджанский флаг на освобожденных землях. Уверены, что в ближайшее время триколор Азербайджана будет развеваться в освобожденных от оккупации Шуше, Ханкенди», - сказал он.

Алескеров сказал, что азербайджанский народ вернул флаг Азербайджанской Демократической Республики (АДР) через 70 лет. «Этот флаг - флаг сильного азербайджанского государства, ставшего ведущим в регионе. За эти успехи азербайджанский народ обязан общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. За годы руководства Гейдара Алиева Азербайджан стал самой сильной страной на пространстве СНГ, успешно было проведено государственное строительство, для поставки азербайджанской нефти на мировые рынки был подписан контракт с ведущими нефтяными компаниями мира», - сказал он

Алескеров также добавил, что благодаря политике, проводимой в Азербайджане, сегодня в стране царит общественно-политическая стабильность.

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