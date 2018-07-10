В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, члены турецкой делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались для официального фото.

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